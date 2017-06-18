Германия обеспечивает 4,8 миллионов рабочих мест в ЕС

18.06.2017 09:11 · 0 комментариев

Сильная немецкая экономика обеспечивает около 4,8 миллионов рабочих мест в других странах Европейского Союза. К таким выводам привело исследование швейцарской фирмы экономических исследований и консалтинга Prognos. Причиной является, по мнению исследователей из Базеля, в частности, спрос промышленности Германии на оптовые и промышленные товары.

Динамичный немецкий спрос не тормозит развитие в соседних странах. Скорее, наоборот, он является важным фактором их роста. Частное потребление в Германии также способствует тому, что в других странах ЕС появляются рабочие места. Поводом для составления доклада является многолетняя критика немецкого профицита, которую поддержал и президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Заказчиком выступает Ассоциация баварской экономики (Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (VBW).

Ухудшение немецкой конкурентоспособности будет означать, что экономические показатели в странах ЕС могут понизиться к 2023 году на 36 млрд. евро. От спроса на товары немецкого импорта выигрывают, в частности, соседние страны. Основными поставщиками являются Нидерланды, Франция и Бельгия, а затем следуют Италия, Польша и Чехия. Большая часть импорта приходится на потребности промышленности, 28 процентов составляют потребительские товары. Только в Польше, согласно исследованию, от немецкого спроса зависят 890 000 рабочих мест, что больше, чем в любой другой стране ЕС.

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