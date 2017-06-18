Масштабное сокращение времени в пути: железная дорога вводит самые большие изменения расписания за десятилетия

18.06.2017 09:07   ·   0 комментариев

© ArTo - Fotolia.com

© ArTo — Fotolia.com

В декабре пассажиров ожидает самое большое изменение графика движения поездов за последние десятилетия. Причиной этого является открытие новой высокоскоростной линии между Берлином и Мюнхеном, как было объявлено генеральным директором Deutsche Bahn Рихардом Лутцем (Richard Lutz). Соответствующим образом будут адаптированы почти все рейсы поездов для пересадок.

В ходе пробной поездки по новому участку железной дороги, проходящей через Тюрингский лес, Лутц заявил, что этот участок во многих отношениях является проектом исторического масштаба. С 10 декабря время поездки в так называемом ICE Sprinter между двумя городами сокращается с более шести часов до немногим менее четырех часов. Более короткими благодаря этому маршруту станут поездки для пассажиров из Лейпцига, Дрездена, Галле и Эрфурта.

Новый 107-километровый маршрут закрывает брешь в быстрой связи между Берлином и Мюнхеном. Участок через Тюрингский лес, насчитывающий 22 тоннеля и 29 эстакад, является одним из самых сложных проектов железнодорожного строительства.

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