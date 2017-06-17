Берлин критикует санкции США

17.06.2017 09:43 · 0 комментариев

Принятые сенатом США новые санкции против России вызвали возмущение у европейских социал-демократов. Министр иностранных дел Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн (Christian Kern) обвиняют США в том, что этим решением они хотят оказать целенаправленное давление на фирмы стран ЕС для обеспечения своих экономических интересов. Целью является обеспечение рабочих мест в газо- и нефтедобывающей промышленности США.

«Мы не можем согласиться с угрозой эсктратерриториальных санкций против европейских предприятий, которые принимают участие в расширении системы европейского энергоснабжения. Энергоснабжение Европы является делом Европы, а не Соединенных Штатов Америки!», пишут оба социал-демократа. «Кто поставляет нам энергию и как — решаем мы на основе открытости и рыночно-экономической конкуренции».

Причиной является спор о строительстве газопровода «Северный поток-II» (Nordstream-II-Pipeline), по которому должны увеличиться поставки российского газа в Германию и ЕС. Американский сенат проголосовал большинством голосов за новые санкции против России. Эти санкции могут оказать давление на те фирмы стран ЕС, которые участвуют в строительстве нового газопровода «Северный поток-II». К их числу относятся, в частности, BASF и OMV. «Политические санкционные инструменты нельзя соединять с экономическими интересами», предостерегают Габриэль и Керн.

Федеральный канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, снова назвала «Северный поток-II» экономическим, а не политическим проектом. Проект «Северный поток-II» вызывает также споры и в ЕС. Некоторые восточноевропейские правительства, в частности, Польши, борются против строительства газопровода. Они опасаются, что потеряют транзитные сборы, так как до сих пор российский газ транспортировался в Западную Европу, прежде всего, через Украину и Польшу. Италия, наоборот, больше хотела бы поставок российского газа через Юго-Восточную Европу.

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