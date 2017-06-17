Какие оценки получил новый федеральный президент

17.06.2017 09:39 · 0 комментариев

Как оценивают президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в его первый срок деятельности? Если выразить это в школьных оценках, то таким свидетельством не стоит гордиться. По результатам опроса Emnid, проведенного для издания «Focus», респонденты выставили новому президенту средний балл 2,7.

Школьную оценку 1 ему поставили семь процентов респондентов. По 32 процента опрошенных выставили Штайнмайеру отметки 2 и 3. Семь процентов оценили его только на «достаточно», четыре процента на «удовлетворительно» и два процента – «неудовлетворительно».

Самые высокие баллы Штайнмайер получил у сторонников его бывшей партии, СДПГ: они выставили ему оценку 2,4. Сторонники Союза и СвДП оценили его лишь немного хуже – в среднем на 2,5. Среди сторонников партии Зеленых Штайнмайер получил в среднем 2,6, у сторонников Левой партии – 2,9, а «Альтернативы для Германии» – 3,5.

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