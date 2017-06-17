Умер Гельмут Коль

17.06.2017 09:38 · 0 комментариев

Бывший канцлер Гельмут Коль умер в своем доме в городе Людвигсхафен утром 16.06.2017. Его адвокат Штефан Холтхофф-Пфертнер (Stephan Holthoff-Pförtner) подтвердил это сообщение газете «Bild». Колю было 87 лет. «Мы скорбим», сообщили ХДС и ХСС на Twitter. Многие другие политики публично выразили свою скорбь. Глава комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker) отдал распоряжение в память о Гельмуте Коле приспустить европейские флаги перед европейскими учреждениями.

После полученной вследствие падения в 2008 году травмы головы Коль тяжело болел и находился в инвалидном кресле. В 2015 г. его состояние значительно ухудшилось, но после нескольких месяцев госпитализации он восстановил силы. В 1960 году он женился на переводчице Ханнелоре Реннер (Hannelore Renner). У них было двое сыновей, Вальтер и Петер. В 2001 году Ханнелоре Коль, страдавшая от мучительной аллергии на свет, покончила жизнь самоубийством. Семь лет спустя Коль вступил во второй брак с Майке Рихтер (Maike Richter), моложе его на 34 года.

Коль правил Германией в качестве канцлера с 1982 по 1998 год – 16 лет, столько, как никто до или после него. Он подготовил создание Европейского союза и введение единой валюты. Его самым большим успехом считается объединение Германии. С 1973 по 1998 год он был федеральным председателем ХДС, такой срок – 25 лет – будет трудно снова достичь кому-либо в партии. Ангела Меркель руководит христианскими демократами в течение 17 лет. В начале 90-х Коль способствовал продвижению Меркель в федеральном правительстве и партии. Из-за скандала с финансированием, в который Коль был вовлечен в значительной степени, в конце 90-х годов Меркель в качестве тогдашнего генерального секретаря ХДС призвала партию отделиться от Коля. Ее отношение к Колю и до недавнего времени оставалось напряженным.

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