Секретное исследование показывает: немецкие автомагистрали забиты иностранными грузовиками

17.06.2017 09:40 · 0 комментариев

Немецкие автомагистрали заполняются все больше. Особое неудобство для многих водителей представляют многочисленные грузовики, которые забивают дороги. Тем не менее, относительно хорошо развитая немецкая сеть автострад пользуется популярностью не только у немецких транспортных компаний.

35 процентов грузовых автомобилей, которые едут по стране, прибывают из-за рубежа. В перемещении тяжелого транспорта их доля еще выше: 42 процента тракторов не из Германии. Это показывают результаты исследования, проведенного Федеральным научно-исследовательским институтом дорожного движения (Bundesanstalt für Straßenwesen). Но этому исследованию уже больше года. Как сообщило издание „Spiegel“, министр транспорта Дорбриндт (Dobrindt) до сегодняшнего дня не представил соответствующего сообщения в прессе.

Основной вывод исследования, в конечном счете, является таким: по немецким автомагистралям едет все больше и больше иностранных транспортных средств. Таким образом, Дорбриндт намеревается обосновать значимыми данными реализацию спорного дорожного сбора. Почему министр до сих пор сохранил результаты исследования в тайне, пока остается загадкой.

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