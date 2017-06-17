Жители Германии спортивнее, чем в среднем по ЕС

17.06.2017 09:36 · 0 комментариев

Что касается движения, то жители Германии могут быть примером для Европы. Они охотно двигаются, но употребляют слишком много алкоголя и избегают овощей: таковы результаты недавнего исследования Института Роберта Коха (Robert Koch-Institut (RKI)) о людях в Германии. В ходе исследования эксперты сопоставили информацию о поведении в отношении здоровья в странах ЕС.

Результаты показали, что в стране почти половина женщин и чуть более половины мужчин не менее 150 минут в неделю занимаются умеренно напряженными видами спорта, связанными с выносливостью. К ним относятся, например, езда на велосипеде, бег трусцой или игра в футбол. Среднего показателя по ЕС, однако, удается достичь лишь примерно четверти женщин и трети мужчин, чтобы выполнить эту рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (Weltgesundheitsorganisation (WHO)).

Однако по количеству ежедневного потребления фруктов жители Германии находятся, по стандартам ЕС, в нижней трети. В среднем по ЕС почти 62 процента женщин едят ежедневно фрукты, а в Германии только 56 процентов. Среди мужчин в среднем по ЕС по одной порции фруктов в день съедают около 49 процентов, а в Германии только 39 процентов. Еще хуже обстоят дела с ежедневным потреблением овощей. По сравнению с ЕС немецкие мужчины занимают последнее место: только 25,3 процента ежедневно употребляют овощи или салат. А 42,5 процентов женщин в Германии, ежедневно употребляя овощи, занимают в странах ЕС только четвертое место снизу.

Кроме того, что касается пьянства, жители Германии тоже не могут служить примером. В среднем в ЕС около 12 процентов женщин и 28 процентов мужчин употребляет, по крайней мере, один раз в месяц относительно большое количество алкоголя. В Германии таких 24 процента женщин и 42 процента мужчин.

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