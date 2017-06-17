Любовь Европы к Меркель является проблемой для Германии

17.06.2017 09:34 · 0 комментариев

Если бы выборы канцлера проходили во всех странах Европейского Союза, то Меркель не пришлось бы беспокоиться о том, выберут ли ее или нет. Несмотря на спор в ходе кризисов евро и беженцев, который разделил Европу, Ангела Меркель (ХДС) сумела подняться до уровня неофициального лидера Европы. Если в Брюсселе принимается какое-то решение, она является центральным участником.

Официальные опросы, проведенные в настоящее время, подтверждают это впечатление. У семи из десяти европейцев за пределами Германии сформировался позитивный имидж Германии и около половины думает, что Меркель задает правильный тон в мировой политике. Показатель доверия к канцлеру является особенно высоким в Нидерландах и Швеции (89 процентов). Для сравнения, среди жителей Германии 81 процент заявил, что они доверяют Меркель. «Репутация канцлера в Европе растет», пишут авторы из американского научно-исследовательского института Pew Research.

Однако, как показывают результаты опроса Pew Research, растут опасения, что Германия может восприниматься как слишком доминирующая. Хотя у европейцев сложилось хорошее впечатление о Германии и канцлере, многие европейские партнеры жалуются на влияние Берлина на политику ЕС. 49 процентов респондентов в девяти странах ЕС сообщили, что Германия является слишком сильной. Только 36 процентов считают, что она оказывает влияние в необходимой мере.

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