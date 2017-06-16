Велосипедист погиб в результате аварии с дипломатическим автомобилем

16.06.2017 09:34 · 0 комментариев

В Берлине произошла смертельная авария с участием дипломатического автомобиля. Велосипедист натолкнулся на внезапно открывшуюся дверь автомобиля и получил смертельную травму. Как заявила полиция, 55-летний мужчина умер в среду днем, 14.06.2017, ​​в больнице от травмы, полученной в результате аварии в округе Neukölln.

По предварительным данным, 50-летний водитель внезапно открыл на стоянке дверь своего спортивного автомобиля, так что велосипедист не смог вовремя затормозить. Велосипедист получил тяжелую травму головы. По данным полиции, речь идет о дипломатическом автомобиле. Издание «Tagesspiegel» сообщает со ​​ссылкой на полицию, что водитель является сотрудником посольства Саудовской Аравии.

Только в прошлом году, по данным газеты, в столице случилось около 23 000 происшествий с участием дипломатических транспортных средств, 60 из них — во время дорожного движения. При этом пострадали 28 человек. Наиболее частыми участниками аварий были представители Китая и России. На третьем месте находится Саудовская Аравия.

авария, велосипедист, дипломатический автомобиль, Саудовская Аравия, смерть