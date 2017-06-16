Оценка счетных палат федеральных земель: в ходе кризиса беженцев потрачены впустую более миллиарда евро

16.06.2017 09:33 · 0 комментариев

Проектная группа «Беженцы и ищущие убежища» («Flüchtlinge und Asylsuchende») сообщила на конференции президентов счетных палат федеральных земель о миллиардном ущербе, который возник для налогоплательщиков из-за высоких арендных платежей, ошибки в планировании потребностей, завышенных цен на землю и возмещения за размещение беженцев. Эту оценку изданию WirtschaftsWoche единогласно подтвердили счетные палаты нескольких федеральных земель.

В Берлине счетная палата в своем ежегодном докладе 2016 года порицает Земельное ведомство здравоохранения и социального обеспечения (Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo)): «Приюты для беженцев были введены в эксплуатацию, хотя материальные договорные обязательства еще не были обеспечены соглашениями с частными операторами. Сенат не обеспечивает единый минимальный стандарт содержания людей в убежищах».

К тому же, по всей Германии компании также воспользовались чрезвычайной ситуацией муниципалитетов. «Нахальной», «неприличной» и «безответственной» назвали муниципалитеты политику ценообразования многих производителей и дистрибьюторов контейнеров, как сообщил канал NDR после исследования, проведенного в 20 городах и населенных пунктах в начале этого года. В городе Вунсторф (Wunstorf), Нижняя Саксония, торговцы в течение нескольких месяцев подняли цену арендуемых контейнеров для лагеря беженцев в три раза почти до 500 000 евро.

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