Бундесвер испытывает острую нехватку пилотов

16.06.2017 09:31 · 0 комментариев

Почти семь лет назад в Бундесвере был введен в эксплуатацию новый боевой вертолет «Tiger». За это время поставлены 49 машин, из которых 38 находятся в немецком боевом вертолетном полку в Фритцларе (Fritzlar). Однако у подразделения значительные проблемы, связанные с обеспечением необходимого персонала.

Согласно информации, полученной изданием SPIEGEL, в данный момент только 18 пилотов обладают квалификацией, необходимой для полетов в регионах выполнения миссий. Этого как раз достаточно только для того, чтобы работать в течение одного года на четырех вертолетах «Tiger», которые используются в настоящее время для миссии ООН MINUSMA в Мали.

Острая нехватка пилотов является долгосрочным последствием афганской миссии. В 2012 году Бундесверу пришлось передислоцировать четыре из вновь введенных боевых вертолетов в Афганистан, хотя обучение пилотов только началось. В 2013 и 2014 гг., таким образом, обучение не проводилось, потому что все инструкторы были заняты исполнением миссии. На сегодняшний день из 123 вакансий для пилотов вертолетов «Tiger» заняты только 62, и всего лишь 18 из них соответствуют требованиям для выполнения миссий.

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