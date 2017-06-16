Катар одел скульптуру с обнаженной грудью на дипломатической вилле в Берлине

16.06.2017 09:27 · 0 комментариев

Смотреть на женщину «топлесс» на фронтоне берлинской виллы не разрешено: эмират Катар (Katar) прикрыл обнаженную грудь фигуры, которая украшает фасад, на своей дипломатической резиденции в Берлине-Целендорф (Berlin-Zehlendorf).

Уже в течение нескольких дней фриз покрыт треугольником из немецкого и катарского флагов «по соображениям морали», как это было в 2015 году, когда строгий мусульманский эмират начал ремонт виллы, и стали известны планы «прикрыть статую». В середине июля Катар хочет открыть там «Дом арабской культуры».

Земельное ведомство исторических памятников (Landesdenkmalamt) это «одевание» не радует, но в настоящее время оно видит мало шансов осуществить защиту памятника на исторической вилле. «Как дипломатическая резиденция это экстерриториальный район», сказала пресс-секретарь в четверг, 15.06.2017. Посольство Катара не дало никаких комментариев по этому вопросу.

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