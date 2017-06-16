Персонал замка Bellevue уходит в отставку

16.06.2017 09:25 · 0 комментариев

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) находится в состоянии конфликта с советом персонала своего дома. Сейчас произошла его эскалация. Пресс-секретарь федерального президента подтвердила, что совет персонала решил большинством голосов уйти в отставку.

Согласно сообщению издания «Berliner Zeitung», в представительстве персонала назрело недовольство действиями новой команды Штайнмайера. Одной из причин газета называет раздражение из-за «волны новых назначений» в офисе. По мнению критиков, кадровые изменения выходят за рамки обычного уровня.

Однако последней причиной отставки стало то, что совет персонала не принял участия в активации нового выступления президента на Facebook.

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