Почта и фирма Ford выпустят большой электрофургон

16.06.2017 09:23 · 0 комментариев

Дочернее предприятие почты Streetscooter и компания Ford вступили в партнерство с целью создания транспортных средств доставки с батарейным питанием. На основе шасси Ford Transit будет построен электрический фургон по размеру больше, чем все модели, ранее изготовленные фирмой Streetscooter. Производство должно начаться уже в следующем месяце. До конца 2018 года в почтовых отделениях будут использоваться, по крайней мере, 2 500 этих новых транспортных средств.

Благодаря фирме Streetscooter почта вошла в число ведущих производителей электрических фургонов. Фирма была основана в 2010 году как старт-ап компания в университете Аахена (Universität RWTH Aachen). В Аахене были разработаны электрические транспортные средства, специально адаптированные к потребностям доставки почты. Соответствующее сервисное транспортное средство было представлено в 2012 году.

Около 2 500 транспортных средств уже курсируют по Германии. В среднесрочной перспективе почта хочет заменить весь свой парк доставки писем и посылок, насчитывающий почти 50 000 автомобилей, на электромобили, которые будут использовать электричество из возобновляемых источников. Однако эти транспортные средства будут продаваться и за пределами концерна, таким клиентам, как ремесленники или муниципалитеты.

Ford, StreetScooter, транспорт, электрофургон