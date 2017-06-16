Плата за роуминг уже в прошлом

16.06.2017 09:21 · 0 комментариев

Для потребителей в Европейском Союзе начинается новая эра мобильной связи. С 15 июня 2017 для всех любителей поговорить по мобильному или пользоваться Интернетом в поездке отменяется дополнительная оплата за использование мобильных телефонов в других странах ЕС. Взимание с клиентов чрезмерных расходов на роуминг – плата за транзит телефонных звонков, сообщений и данных в родную страну – все это, наконец-то, закончилось.

Все пользователи могут теперь говорить по мобильному телефону или отправлять сообщения из Финляндии в Португалию, из Греции в Ирландию или в любую другую страну ЕС, а также в Лихтенштейн, Исландию и Норвегию по их «домашнему» тарифу. В прошедшие дни несколько операторов уже проинформировали своих клиентов о предстоящей отмене так называемого сбора за роуминг.

В дополнении к «домашним» тарифам после 15.06.2017 операторы будут также предлагать различные тарифы на роуминг, которые могут быть интересны для пользователей, оказавшихся за пределами ЕС, например, в Швейцарии или Соединенных Штатах. Однако органы надзора предостерегают от злоупотребления использования бесплатного роуминга, которое означает постоянное использование в родной стране дешевых мобильных тарифов другой страны. В таких случаях операторы имеют право снова начислять сбор за роуминг.

мобильные телефоны, роуминг, сотовая связь