Бесплатная поездка в Wertheim Village

14.06.2017 17:03 · 0 комментариев

Shopping—Tour

Совместная акция журнала «NEUE ZEITEN» и Wertheim Village!

В субботу, 5 августа — бесплатная поездка в Wertheim Village!

ЧТО ТАКОЕ WERTHEIM VILLAGE?

Это шопинговый рай в 90 км от Франкфурта-на-Майне, в котором расположено более 110 люксус-аутлет-бутиков, предлагающих дизайнерские бренды по уникально низким ценам. Здесь Вы найдете предметы гардероба, обуви, спорта, детский ассортимент, аксессуары и другие престижные товары.

Отъезд 5 августа 2017 в 10.00. Frankfurt am Main, Hauptbahnhof, zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB), Bussteige A1-A3



Отъезд 5 августа в 10:00 65203 Wiesbaden, Dunantstraße 12-14, магазин «KLIVER»

Отъезд 5 августа 2017 в 10.00 Darmstadt, Hauptbahnhof, Westseite

Возвращение 5 августа 2017 в 18:00 Wertheim Village.

Для резервирования мест в автобусах, просьба заполнить чуть ниже форму. Также вы можете зарезервировать себе место, позвонив по телефону:

в Висбадене и во Франкфурте 069-40 80 97 162

в Дармштадте 06151-71 13 05

до 2 августа 2017 года.

Фамилия и имя участника 1 (обязательно)

Фамилия и имя участника 2

Фамилия и имя участника 3

Фамилия и имя участника 4

Выберите место отправления (обязательно)

Frankfurt am Main - Hauptbahnhof Darmstadt - Hauptbahnhof, Westseite Wiesbaden - Dunantstraße 12/14, магазин KLIVER Откуда Вы узнали о поездке?

интернет журнал Neue Zeiten газета Карьера флаер от знакомых Ваш E-Mail (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Введите код:





Wertheim Village, Дармштадт, поездка, Франкфурт, шопинг