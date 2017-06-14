Бесплатная поездка в Wertheim Village
14.06.2017 17:03 · 0 комментариев
Shopping—Tour
Совместная акция журнала «NEUE ZEITEN» и Wertheim Village!
В субботу, 5 августа — бесплатная поездка в Wertheim Village!
ЧТО ТАКОЕ WERTHEIM VILLAGE?
Это шопинговый рай в 90 км от Франкфурта-на-Майне, в котором расположено более 110 люксус-аутлет-бутиков, предлагающих дизайнерские бренды по уникально низким ценам. Здесь Вы найдете предметы гардероба, обуви, спорта, детский ассортимент, аксессуары и другие престижные товары.
Отъезд 5 августа 2017 в 10.00. Frankfurt am Main, Hauptbahnhof, zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB), Bussteige A1-A3
Отъезд 5 августа в 10:00 65203 Wiesbaden, Dunantstraße 12-14, магазин «KLIVER»
Отъезд 5 августа 2017 в 10.00 Darmstadt, Hauptbahnhof, Westseite
Возвращение 5 августа 2017 в 18:00 Wertheim Village.
Для резервирования мест в автобусах, просьба заполнить чуть ниже форму. Также вы можете зарезервировать себе место, позвонив по телефону:
в Висбадене и во Франкфурте 069-40 80 97 162
в Дармштадте 06151-71 13 05
до 2 августа 2017 года.
Теги:
Wertheim Village, Дармштадт, поездка, Франкфурт, шопинг
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