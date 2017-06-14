Президент Германии посетит Украину

14.06.2017 11:05 · 0 комментариев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник анонсировал будущий визит в Украину президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Мельник сообщил, что обсудил детали визита с внешнеполитическим советником президента Германии Томасом Баггером, пишет ua.today.

«С внешнеполитическим советником федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину», — написал Мельник в Twitter.

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