Во время пожара в многоэтажном доме в Карлсруэ два человека погибли и одиннадцать пострадали

14.06.2017 11:01 · 0 комментариев

Во время пожара в высотном доме близ Карлсруэ рано утром во вторник, 13.06.2017, погибли два человека – женщина и мужчина. Как сообщила пожарная служба, пожар вспыхнул в квартире на седьмом этаже. На том же этаже спасатели обнаружили погибших. Кроме того, одиннадцать человек были доставлены в больницу с отравлением дымом. Пожарные смогли потушить пожар примерно через три часа. Здание в городе Штутензее (Stutensee), федеральная земля Баден-Вюртемберг, является 13-этажным.

Ниже седьмого этажа были эвакуированы все квартиры. Из-за плотного дыма пожарным сначала не удавалось добраться до верхних этажей. Некоторым жителям пришлось ожидать помощи в своих квартирах. Их эвакуировали из здания с помощью пожарных выдвижных лестниц. Около 40 человек были размещены в соседней школе.

В общей сложности в доме зарегистрированы, по данным полиции, 143 человека. Через несколько часов пожарникам удалось проникнуть в квартиру, в которой произошел пожар. Утром это не было возможно из-за сильной жары. Идентификацию погибших пока не удалось провести. Сумма ущерба тоже пока не установлена.

Карлсруэ, огонь, пожар