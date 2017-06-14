Во время пожара в многоэтажном доме в Карлсруэ два человека погибли и одиннадцать пострадали

14.06.2017 11:01   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Rene Heinz Journal, YouTube

Видеокадр пользователя Rene Heinz Journal, YouTube

Во время пожара в высотном доме близ рано утром во вторник, 13.06.2017, погибли два человека – женщина и мужчина. Как сообщила пожарная служба, вспыхнул в квартире на седьмом этаже. На том же этаже спасатели обнаружили погибших. Кроме того, одиннадцать человек были доставлены в больницу с отравлением дымом. Пожарные смогли потушить примерно через три часа. Здание в городе Штутензее (Stutensee), федеральная земля Баден-Вюртемберг, является 13-этажным.

Ниже седьмого этажа были эвакуированы все квартиры. Из-за плотного дыма пожарным сначала не удавалось добраться до верхних этажей. Некоторым жителям пришлось ожидать помощи в своих квартирах. Их эвакуировали из здания с помощью пожарных выдвижных лестниц. Около 40 человек были размещены в соседней школе.

В общей сложности в доме зарегистрированы, по данным полиции, 143 человека. Через несколько часов пожарникам удалось проникнуть в квартиру, в которой произошел пожар. Утром это не было возможно из-за сильной жары. Идентификацию погибших пока не удалось провести. Сумма ущерба тоже пока не установлена.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Anzeige

Присоединяйся!