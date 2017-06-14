Родственница Асада ищет убежища в Германии

14.06.2017 10:57 · 0 комментариев

Родственница президента Сирии Башара аль-Асада (Baschar al-Assad) обратилась с заявлением о предоставлении ей убежища в Федеративной Республике. В настоящее время она живет в лагере для беженцев в округе Варендорф (Warendorf), Северный Рейн-Вестфалия.

Женщина является вдовой двоюродного брата Асада. В центрах для беженцев она неоднократно подвергалась враждебному отношению соотечественников. Заявление о предоставлении убежища женщине, у которой кроме сирийского есть также ливанский паспорт, было отклонено.

Об этом случае сообщило издание «Westfälische Nachrichten». Газета пишет, что родственница Асада стала на родине жертвой конфликтов в семье. Так, в 2015 году она была ранена другими членами клана и выжила, несмотря на полученное тяжелое ранение. Ее сын был арестован по приказу Асада после того, как он убил офицера.

Башар аль-Асад, родственница, убежище