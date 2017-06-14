Все больше британцев просят предоставить им гражданство ФРГ

14.06.2017 10:55 · 0 комментариев

Число иностранцев, получивших гражданство ФРГ, в 2016 году увеличилось на 2,9 процентов, сообщило во вторник, 13 июня, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Согласно его данным, в минувшем году было подано 110 400 ходатайств о предоставлении гражданства Германии — примерно на 3000 больше, нежели годом ранее.

Все чаще такие ходатайства подают граждане Великобритании: так, в 2016 году были удовлетворены прошения 2865 подданных Соединенного Королевства. По сравнению с 2015 годом число натурализованных граждан ФРГ британского происхождения выросло на 2200 человек, или на 361 процент. По данным статистического ведомства, в истории объединенной Германии число соискателей гражданства из Великобритании еще никогда не было так высоко, как в 2016 году. Эксперты связывают это с предстоящим выходом страны из состава ЕС.

Между тем заметно уменьшилось количество получивших немецкое гражданство выходцев из Турции, хотя они по-прежнему составляют самую многочисленную группу натурализованных немцев: в 2016 году было удовлетворено 16 300 заявлений турецких граждан.

Средний возраст новых граждан Германии — 33 года, этот показатель не меняется в течение последних 17 лет. Как и прежде, большинство получивших гражданство ФРГ составили женщины — 53,9 процентов. Почти 60 процентов натурализованных в 2016 году граждан ФРГ — европейцы, причем доля граждан стран ЕС составила 29 процентов.

news.tut.by

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