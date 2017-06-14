В Восточной Германии дефицит дизельного топлива и бензина

14.06.2017 10:53   ·   0 комментариев

© vladstar - Fotolia.com

© vladstar — Fotolia.com

Несколько заправок сети HEM в Восточной Германии страдают от дефицита поставок бензина. Причина в том, что нефтеперерабатывающий завод французского нефтяного гиганта в городе Лейна (Leuna), федеральная земля Саксония-Анхальт, приостановил производство из-за сильного пожара. Эту информацию изданию FOCUS Online во вторник, 13.06.2017, подтвердил представитель завода .

17.05.2017 во время плановых работ по техническому обслуживанию на нефтеперерабатывающем заводе возник тлеющий пожар. При этом вышло из строя важное оборудование, и производство было остановлено. Представитель не сообщил, когда был завершен ремонт.

Завод Total осуществляет в общей сложности поставки на 1300 автозаправочных станций в Восточной Германии. Особенно пострадала сеть HEM: как сказал представитель компании изданию «Mitteldeutsche Zeitung» (MZ), в некоторых районах Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт возник предложения. Временно отсутствуют некоторые сорта, такие как и Super E5. Таким образом, увеличение затрат может привести к повышению цен на в Восточной Германии.

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