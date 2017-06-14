В Восточной Германии дефицит дизельного топлива и бензина

14.06.2017 10:53 · 0 комментариев

Несколько заправок сети HEM в Восточной Германии страдают от дефицита поставок бензина. Причина в том, что нефтеперерабатывающий завод французского нефтяного гиганта Total в городе Лейна (Leuna), федеральная земля Саксония-Анхальт, приостановил производство из-за сильного пожара. Эту информацию изданию FOCUS Online во вторник, 13.06.2017, подтвердил представитель завода Total.

17.05.2017 во время плановых работ по техническому обслуживанию на нефтеперерабатывающем заводе возник тлеющий пожар. При этом вышло из строя важное оборудование, и производство было остановлено. Представитель не сообщил, когда был завершен ремонт.

Завод Total осуществляет в общей сложности поставки на 1300 автозаправочных станций в Восточной Германии. Особенно пострадала сеть HEM: как сказал представитель компании изданию «Mitteldeutsche Zeitung» (MZ), в некоторых районах Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт возник дефицит предложения. Временно отсутствуют некоторые сорта, такие как дизельное топливо и Super E5. Таким образом, увеличение затрат может привести к повышению цен на бензин в Восточной Германии.

Total, автозаправочные станции, бензин, дефицит, дизельное топливо