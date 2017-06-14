Германии нужен «цифровой» министр

14.06.2017 10:51   ·   0 комментариев

© Rawpixel.com - Fotolia.com

© Rawpixel.com — Fotolia.com

В 2014 году правительство Ангелы Меркель представило свою долгожданную «Цифровую программу» (Digital Agenda), а через год канцлер объявила, что «является для всех нас неизведанной территорией». На «Цифровом саммите», который в этом году проходит в регионе Рейн-Неккар (Rhein-Neckar), министерства-участники попытаются представить достижения программы. Они тоже есть, однако, за несколько лет сделано слишком мало, и прогресс идет слишком медленно.

Все согласны, что для цифрового преобразования экономики и общества нужны быстрые интернет-линии. Однако в области сетевых технологий, волоконных сетей, которые лучше всего подходят для этого, богатая Германия занимает среди стран ОЭСР места с 30 по 35. Таким образом, в «Индексе цифровой экономики и общества» (Index Digitale Wirtschaft und Gesellschaft) Германия находится в ЕС на среднем уровне, а ее опережают Скандинавия и страны Бенилюкса.

И во многих из них в топ-менеджменте есть также главный цифровой управленец, который отвечает за цифровое преобразование. Среди немецких политиков нет такой должности – . Наиболее разумным было бы, если бы такая должность была введена в офисе канцлера. Там в любом случае сходятся вместе нити из разных министерств.

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