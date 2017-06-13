В Берлине началась конференция G20-Африка

13.06.2017 12:15 · 0 комментариев

Конференция по вопросам сотрудничества «Большой двадцатки» и Африки начала свою работу в Берлине в понедельник вечером. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в ФРГ, информирует news.eizvestia.com.

«Мы хотим сотрудничества с Африкой», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель, обращаясь к главам государств и правительств стран Черного континента.

Хозяйка двухдневной конференции выразила надежду, что стороны смогут выработать общие подходы и взять на себя «совместную ответственность». Она напомнила о том, что континент охвачен кризисами, гражданскими войнами, террором, нередко стоит вопрос не о развитии, а о банальном выживании. «Речь идет о партнерстве с Африкой в сфере экономики, но также и о том, чтобы содействовать миру, стабильности и безопасности», — сказала Меркель.

Германия является инициатором «инклюзивной» помощи африканским странам в политической, экономической, финансовой сферах, привлечения инвестиций. Не в последнюю очередь считая, что повышение уровня жизни и стабильности в этих государствах снизит миграционное давление на Европу. Для этого Берлин использует и свое председательство в G20, одним из центральных пунктов которого стало сотрудничество с Африкой в рамках Программы 2030.

Между тем, в Берлине накануне конференции прошли демонстрации против сотрудничества G20 с Африкой, участники которых обвинили власти богатых стран в том, что они «покупают» африканские страны и пытаются избавиться от мигрантов из них.

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