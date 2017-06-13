Германия ввела пограничный контроль

13.06.2017 12:05 · 0 комментариев

Власти Германии ввели контроль на границах в понедельник по случаю саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Проверки на границе проводятся с целью предотвратить въезд в страну преступников и нарушителей общественного порядка, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Сообщается, что пограничный контроль будет действовать до 11 июля.

«Безопасность на саммите является для меня высшим приоритетом», — приводит газета слова министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера. Еврокомиссия и соседние страны поддержали решение о временном введении контроля. Ранее также сообщалось, что полиция Гамбурга объявила о запрете на проведение демонстраций в большей части города на время саммита G20.

kareliyanews.ru

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