Новый Volkswagen Polo дебютирует 16 июня

13.06.2017 12:07 · 0 комментариев

Хотя ранее Volkswagen планировал впервые презентовать свой бестселлер Polo новой генерации осенью во Франкфурте, немцы все же решили рассекретить ее уже 16 июня. Специальное закрытое мероприятие ожидаемо пройдет в Берлине.

На данный момент уже известно, что новое поколение модели возведут на архитектуре MQB-A0, на которой также построены новейшие Skoda Fabia и Seat Ibiza. Впрочем, какие-либо технические детали компания пока не раскрывает.

Официальных фотографий новинки также пока нет, однако этой весной автошпионам посчастливилось засечь новый Polo без маскировки во время его дорожных испытаний в Африке.

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Polo, Volkswagen