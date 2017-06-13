Новый Volkswagen Polo дебютирует 16 июня

13.06.2017 12:07   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя MegaRetr, YouTube

Видеокадр пользователя MegaRetr, YouTube

Хотя ранее планировал впервые презентовать свой бестселлер новой генерации осенью во Франкфурте, немцы все же решили рассекретить ее уже 16 июня. Специальное закрытое мероприятие ожидаемо пройдет в Берлине.

На данный момент уже известно, что новое поколение модели возведут на архитектуре MQB-A0, на которой также построены новейшие Skoda Fabia и Seat Ibiza. Впрочем, какие-либо технические детали компания пока не раскрывает.

Официальных фотографий новинки также пока нет, однако этой весной автошпионам посчастливилось засечь новый Polo без маскировки во время его дорожных испытаний в Африке.

www.autolandija.ru

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