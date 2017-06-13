Полиция не считает стрельбу в Мюнхене терактом

13.06.2017 12:04   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя spiegeltv, YouTube

Видеокадр пользователя spiegeltv, YouTube

В Мюнхене на станции городской железной дороги «Унтерферинг» произошла . В результате инцидента погиб сотрудник полиции, еще несколько человек получили ранения.

Полиция Мюнхена не считает это происшествие терактом. Об этом сообщает во вторник, 13 июня, Deutsche Welle со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Инциденту со стрельбой предшествовала словесная перепалка и драка в пригородном поезде.  Пассажиры вызвали полицию. Отмечается, что сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, пытались проверить документы у предполагаемого преступника.

Злоумышленник вытолкнул одну сотрудницу полиции из поезда на перрон, вырвал у ее коллеги табельное оружие и открыл из него огонь. Полиция сообщила, что предполагаемый стрелок уже задержан, им оказался 37-летний местный житель.

incident24.com

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