Разрыв между богатыми и бедными: Германия занимает 117-е место в мире

13.06.2017 11:47 · 0 комментариев

По данным Бундесбанка, каждое немецкое домохозяйство имеет в среднем 214 500 евро. Но разрыв между теми, у кого много, и теми, у кого мало, в Германии очень велик. На верхние десять процентов – это все, кто имеет, по меньшей мере, около 750 000 евро за вычетом всех долгов – приходится около 24 процентов от общего объема имущества в Германии. Самые нижние десять процентов имеют даже долги.

Для того чтобы описать это неравенство, ученые изобрели коэффициент Джини (Gini-Koeffizient). Он вычисляет распределение богатства страны от 0 (полностью равное распределение денег) до 1 (одна семья владеет всем, остальные не имеют ничего). В соответствии с данными Global Wealth Databook Credit Suisse, для Германии этот коэффициент составил в прошлом году 0,79. Это очень плохой показатель.

Из 172 стран, в которых проводил исследование швейцарский банковский гигант, Германия занимает 117 место, находясь на том же уровне, что Того и Марокко – страны, с которыми мы не хотели бы сравнивать себя в экономическом отношении. Неравномерное распределение в Германии является особенно серьезным, если сравнивать себя с соседними странами: только 22 страны ЕС имеют менее неравное распределение денег. Лидером в глобальном сравнении является Словакия с показателем 0,49, опережая Словению (0,58).

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