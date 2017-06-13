Берлин заключил с Калифорнией соглашение по климату

13.06.2017 11:45 · 0 комментариев

Президент США не заинтересован в соглашении по климату, однако, штат Калифорния рассматривает этот вопрос по-другому. После объявленного выхода США из мирового парижского договора по климату Германия и Калифорния намерены более тесно сотрудничать в области защиты климата. Это было согласовано федеральным министром окружающей среды Барбарой Хендрикс (Barbara Hendricks) и калифорнийским губернатором Эдмундом Г. «Джерри» Брауном (Edmund G. «Jerry» Brown) на встрече в Сан-Франциско (San Francisco).

Хендрикс подчеркнула важность активности на местном и региональном уровне, что имеет важное значение для достижения целей в области климата. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) может пребывать в должности максимум восемь лет. «Мировой климат это переживёт», пошутила министр. Демократ Браун заявил, что из-за отказа президента от парижского климатического соглашения республиканцы ещё больше привлекают внимание общественности к необходимости общей, агрессивной реализации климатических целей.

Калифорния является шестой по величине экономикой в мире и считается пионером в области защиты климата. Штат с населением около 40 миллионов человек, в котором расположена Силиконовая долина (Silicon-Valley), намеревается принять ещё более активное участие в международной политике в области климата. В 2016 году Калифорния приняла самый строгий в США закон о масштабах выбросов парниковых газов. Выброс этих вредных газов, как ожидается, упадет к 2030 году, по крайней мере, на 40 процентов по сравнению с 1990 годом.

Калифорния, климат, экология