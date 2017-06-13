Одно из лучших вин мира стоит на полках в Aldi

13.06.2017 11:42   ·   0 комментариев

© Africa Studio - Fotolia.com

© Africa Studio — Fotolia.com

Тот, кто думает, что нужно идти только в винные бутики с высокими ценами, чтобы купить действительно хорошее , ошибается. Потому что одно из лучших вин в мире находится, по мнению экспертов, в дискаунтере Aldi.

Как сообщает британская газета «Telegraph», компания получила за вино «» («Кот де Прованс Розовое») международную награду. На выставке «International Wine Challenge» эксперты выбрали, как и каждый год, лучшие вина во всем мире. При этом они учитывают вина всех ценовых диапазонов и из всех стран.

К сожалению, вино в настоящее время отсутствует, так как полностью распродано и есть только в магазинах в Заарланде и в Великобритании.

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