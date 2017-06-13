Одно из лучших вин мира стоит на полках в Aldi

13.06.2017 11:42 · 0 комментариев

Тот, кто думает, что нужно идти только в винные бутики с высокими ценами, чтобы купить действительно хорошее вино, ошибается. Потому что одно из лучших вин в мире находится, по мнению экспертов, в дискаунтере Aldi.

Как сообщает британская газета «Telegraph», компания Aldi Süd получила за вино «Côtes de Provence Rosé» («Кот де Прованс Розовое») международную награду. На выставке «International Wine Challenge» эксперты выбрали, как и каждый год, лучшие вина во всем мире. При этом они учитывают вина всех ценовых диапазонов и из всех стран.

К сожалению, вино в настоящее время отсутствует, так как полностью распродано и есть только в магазинах в Заарланде и в Великобритании.

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