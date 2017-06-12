Драма в Берлине: турист из США утонул во время купания в Шпрее

12.06.2017 10:40 · 0 комментариев

20-летний турист утонул во время купания в реке Шпрее. Как сообщает полиция, американец прыгнул в воскресенье утром, 12.06.2017, с компаньоном на уровне Музея Боде (Bode-Museum) в Берлин-Митте в реку и не вынырнул. Водолазы пожарной службы вытащили парня через полчаса.

На берегу Шпрее спасателям сначала удалось реанимировать туриста. Они отвезли его в больницу, но там он вскоре умер. Купание в этом месте реки запрещено. Проект «Flussbad Berlin» выступает за то, чтобы участок реки Шпрее между форумом имени Гумбольдта и Музеем Боде был очищен и открыт для купания.

Берлин, купание, Шпрее