Драма в Берлине: турист из США утонул во время купания в Шпрее

12.06.2017 10:40   ·   0 комментариев

© Dmitriy-photo - Fotolia.com

© Dmitriy-photo — Fotolia.com

20-летний турист утонул во время купания в реке . Как сообщает полиция, американец прыгнул в воскресенье утром, 12.06.2017, с компаньоном на уровне Музея Боде (Bode-Museum) в -Митте в реку и не вынырнул. Водолазы пожарной службы вытащили парня через полчаса.

На берегу Шпрее спасателям сначала удалось реанимировать туриста. Они отвезли его в больницу, но там он вскоре умер. Купание в этом месте реки запрещено. Проект «Flussbad Berlin» выступает за то, чтобы участок реки Шпрее между форумом имени Гумбольдта и Музеем Боде был очищен и открыт для купания.

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