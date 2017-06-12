Поножовщина в центре Висбадена: один погибший, два раненых

12.06.2017 10:39 · 0 комментариев

В ходе поножовщины в центре города Висбаден (Wiesbaden) в ночь на воскресенье, 12.06.2017, был убит мужчина. Кроме того, ещё один мужчина был тяжело ранен, а третий, как сказал представитель полиции Висбадена, получил «не столь серьезные повреждения». Более детальные подробности полиция не сообщила. Сообщение будет сделано после согласования с прокуратурой.

По данным новостного портала «Wiesbaden 112″, около 3 часов 30 минут произошёл спор между двумя группами. После этого одна из групп молодых людей совершила нападение с применением одного или нескольких ножей. От полученных ранений мужчина умер еще на месте происшествия.

Висбаден, поножовщина, убийство