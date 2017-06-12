Новый внедорожник BMW X7 представят этой осенью во Франкфурте

12.06.2017 10:36 · 0 комментариев

Новый большой внедорожник немецкой марки BMW X7 представят этой осенью на автосалоне во Франкфурте-на-Майне. Однако в сентябре компания покажет лишь концепт автомобиля, а серийная версия появится в 2018 или даже 2019 году.

Ожидается, что это будет первый кроссовер BMW с семиместным салоном, что усилит популярность марки среди многодетных семей: например, на рынке США есть запросы на такие автомобили. Также BMW X7 станет самой большой автомашиной бренда, а это привлечет клиентов в Китае и на Ближнем Востоке.

При этом размеры автомобиля позволят повысить уровень комфорта для пассажиров, а салон по показателю роскошности будет превосходить нынешний седан 7-Series. Эксперты не исключают, что X7 получит систему «полуавтопилотирования», которая позволит двигаться по автобану без необходимости класть руки на руль. Под капот нового внедорожника будут устанавливаться двигатели V8 и V12, а также гибридные силовые установки.

ufatime.ru

BMW X7, автосалон, кроссовер