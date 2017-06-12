Профицит торгового баланса Германии уменьшился

12.06.2017 10:35 · 0 комментариев

Экспорт ФРГ увеличился в апреле сильнее, чем предполагал прогноз, а импорт показал еще больший рост, сократив положительное сальдо торгового баланса крупнейшей экономики региона, отмечает Reuters.

Сезонно скорректированный экспорт зафиксировал рост на 0,9% за месяц, в то время как импорт увеличился на 1,2%, согласно данным Федерального статистического управления.

Напомним, прогноз экспертов, опрошенных Reuters, предполагал рост экспорта на 0,3%, а импорта — на 1% соответственно.

Положительное сальдо (профицит) торгового баланса с учетом сезонных колебаний снизилось до 19,8 млрд. евро с пересмотренного показателя в 19,9 млрд. евро в марте. Необходимо сказать, что данные за апрель оказались ниже прогноза в 20,3 млрд. евро.

Показатель счета текущих операций в ФРГ, измеряющий поток товаров, услуг и инвестиций, опустился до 15,1 млрд. евро после пересмотра мартовского значения в 31,1 млрд. евро, свидетельствуют данные.

Внутренний спрос заменил экспорт в роли главного фактора роста в Германии, так как потребители и государство извлекают выгоду из рекордно высокой занятости, роста налоговых поступлений и низких трат по займам, обеспеченных мягкой денежно-кредитной политикой Европейского центрального банка (ЕЦБ).

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импорт, торговля, экспорт