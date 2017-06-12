Меркель поздравила Макрона с итогами первого тура парламентских виборов

12.06.2017 10:33 · 0 комментариев

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с результатами первого тура парламентских выборов, в котором его движение «Вперед, республика» одержало верх, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

«Канцлер Меркель: мои искренние поздравления Эммануэлю Макрону с успехом его партии в первом туре выборов. Решительное голосование за реформы», — приводит агентство сообщение официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта в Twitter.

В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов. В целом по стране за кандидатов от движения президента Франции Макрона «Вперед, республика» проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия «Республиканцы» — 15,77%, правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 13,20%, левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 11,02% и бывшая правящей левоцентристская «Социалистическая партия» — 7,44%.

Между тем, выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — победители определятся неделю спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства. Ожидается, что по итогам выборов движение Макрона может получить около 70% депутатских мест.

kareliyanews.ru

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