Меркель: Через 20 лет ездить на автомобиле можно будет только при наличии специального разрешения

12.06.2017 10:30 · 0 комментариев

Автомобиль является любимым чадом жителей Германии. Недавно канцлер сделала об этом громкое заявление. Во время посещения научного центра в Аргентине Ангела Меркель говорила об экономическом развитии и глобализации.

На вопрос одного из студентов она дала интересный ответ. Об этом сообщил репортер из интернет-издания «Welt». «Через 20 лет мы будем иметь право самостоятельно управлять автомобилем только при наличии специального разрешения», сказала канцлер. Она подразумевала, что будет автономное вождение.

Канцлер, вероятно, имела в виду скорее автоматизированное вождение. Однако, то, что управление будет обязательно осуществляться компьютером, означает новое качество. До сих пор федеральное правительство всегда рассматривало новые методы только как возможность, которая не только делает независимое вождение технически возможным, но также позволяет его.

автономное вождение, технологии