Обнаружение террористов: на вокзале тестируется распознавание лиц

12.06.2017 10:27 · 0 комментариев

Министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) намеревается производить поиск террористов и преступников, используя программное обеспечение для распознавания лиц. Такое программное обеспечение как новый инструмент в борьбе с терроризмом будет проверяться на одном из берлинских вокзалов. В случае появления террориста, который разыскивается, должен прозвучать сигнал тревоги.

Кроме того, министр внутренних дел снова высказался за то, что органы безопасности должны получить доступ к зашифрованным услугам мессенджеров, таких как WhatsApp. Де Мезьер сказал, что, как и в случае с СМС, органам безопасности при определенных условиях необходим доступ к таким услугам. В то же время он заверил: «Мы хотим, чтобы услуги мессенджеров имели шифрование, что позволит невиновным гражданам осуществлять коммуникацию спокойно и безопасно».

Де Мезьер, по его собственным словам, ориентируется на такой масштаб, что для полиции всё, что она могла бы сделать в аналоговой области, также должно быть возможно в цифровом измерении – и юридически, и технически.

видеонаблюдение, распознавание лиц, терроризм