BMW клянется продолжать борьбу с глобальным потеплением

11.06.2017 10:43 · 0 комментариев

Хотя Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, BMW по-прежнему пытается внести свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов и продолжает борьбу с глобальным потеплением.

Филиал баварской автокомпании в США опубликовал следующее заявление через несколько дней после того, как группа немецких автопромышленников VDA заявила, что Европа должна пересмотреть свои экологические стандарты.

Один из вопросов, который нуждается в рассмотрении, – это что цены на электроэнергию уже выше в Германии, чем в США, что в свою очередь ставит ЕС в невыгодное положение. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не откажется от Парижского соглашения по климату.

Официальное заявление концерна BMW:

«Компания BMW Group имеет давнюю и неизменную приверженность к сокращению выбросов парниковых газов. Это относится к нашей производственной деятельности, а также непрерывному снижению расхода топлива и сокращению выбросов наших автомобилей. Защита окружающей среды и экономическое процветание должны идти рука об руку.

В качестве бизнес-игрока компания BMW уже на протяжении многих лет сотрудничает с международными компаниями по вопросам политики, ведущей к Парижскому соглашению. BMW приветствует заключение Парижского соглашения по климату.

Несмотря на трудности и разочарования, нет никаких сомнений, что борьба с глобальным потеплением требует сотрудничества всех игроков на глобальном уровне – национальном, региональном, а также в государственном и частном секторах.

Как и прежде, BMW продолжит работу на международном уровне, в том числе с заинтересованными сторонами. Мы будем содействовать сокращению выбросов парниковых газов и решению проблемы глобального потепления.

Приверженность группы BMW устойчива и не изменится для наших клиентов и рынков, которые мы обслуживаем по всему миру».

avtovolgograda.ru

BMW, выбросы парниковых газов, глобальное потепление, экология