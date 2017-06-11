Три пассажира задержаны после экстренной посадки самолета в Кельне

11.06.2017 10:38 · 0 комментариев

В международном аэропорту Кельн/Бонн задержали 3-х пассажиров экстренно севшего самолета. У одного из мужчин полиция изъяла рюкзак и взорвала его. Воздушное сообщение было прекращено из-за внеплановой посадки Airbus A319, который следовал из Любляны в Лондон. О подозрительном разговоре на борту стало известно пилоту, после чего было принято решение посадить самолет в Кельне. 151 пассажир после приземления покинул салон. После этого началась полицейская операция. О содержимом изъятого рюкзака информации не поступало. Правоохранителями допрашиваются задержанные лица и другие пассажиры.

newsbel.by

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