Меркель готова к переговорам по Brexit

11.06.2017 10:35 · 0 комментариев

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она предполагает, что Великобритания будет придерживаться своего плана переговоров по Brexit после неожиданных результатов выборов в стране, добавив, что она хотела бы быстро приступить к переговорам по поводу отделения Великобритании от Европейского союза.

Выступая в Мехико вместе с мексиканским президентом Энрике Пеной Нието, Меркель заявила, что она готова к переговорам по Brexit, которые должны начаться в ближайшие дни.

Канцлер Германии добавила, что Великобритания по-прежнему останется в Европе после Brexit и хочет, чтобы Объединенное королевство оставалось хорошим партнером стран-членов ЕС.

mignews.com

Brexit, Великобритания, Европейский союз, переговоры