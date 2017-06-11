Меркель готова к переговорам по Brexit
11.06.2017 10:35 · 0 комментариев
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она предполагает, что Великобритания будет придерживаться своего плана переговоров по Brexit после неожиданных результатов выборов в стране, добавив, что она хотела бы быстро приступить к переговорам по поводу отделения Великобритании от Европейского союза.
Выступая в Мехико вместе с мексиканским президентом Энрике Пеной Нието, Меркель заявила, что она готова к переговорам по Brexit, которые должны начаться в ближайшие дни.
Канцлер Германии добавила, что Великобритания по-прежнему останется в Европе после Brexit и хочет, чтобы Объединенное королевство оставалось хорошим партнером стран-членов ЕС.
Теги:
Brexit, Великобритания, Европейский союз, переговоры
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