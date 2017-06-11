Подорожает ли питьевая вода на 45 процентов?

11.06.2017 10:29 · 0 комментариев

Из-за загрязнения нитратами грунтовых вод питьевая вода может в ближайшее время значительно подорожать во многих регионах Германии. По данным последнего исследования, опубликованного Федеральным агентством окружающей среды ((Umweltbundesamt (UBA))), в 27 процентах грунтовых вод превышены допустимые пределы.

Предприятиям приходится все чаще прибегать к дорогостоящим методам обработки воды. В результате расходы на питьевую воду могут увеличиться на 55-76 центов за кубический метр, что соответствует росту цен на 32-45 процентов. Семье из четырех человек придется платить больше примерно на 134 евро в год.

Важное значение имеет, однако, последовательное осуществление регулирования и усиление контроля в проблемных регионах. Особенно в районах с зонами интенсивного сельскохозяйственного землепользования происходит сильное загрязнение подземных вод. Причиной является применение на полях навоза от интенсивного животноводства и удобрений, например, для выращивания фруктов и овощей.

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