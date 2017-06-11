Немецкие пляжи все больше замусориваются

11.06.2017 10:31 · 0 комментариев

Количество мусора на побережье Германии является, согласно заявлению Федерального агентства окружающей среды (Umweltbundesamt (UBA)), тревожным. В Северном море и прибрежных районах, по сообщению медиа-группы Funke на основании научно-исследовательской работы Федерального агентства окружающей среды, не наблюдается «никаких существенных тенденций убывания» морского мусора по сравнению с 2012 годом.

В среднем на 100 метрах пляжей были обнаружены 389 нежелательных предметов. Подавляющее большинство мусора составляет пластик, но есть также и стекло, резина или обработанная древесина. Около 69 процентов мертвых рыб, найденных в Северном и Балтийском море, содержали такие микро-пластмассовые частицы. По оценкам экологов, в океанах насчитывается около 140 миллионов тонн пластика.

море, мусор, пластик, экология