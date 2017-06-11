Мексика и Меркель планируют новое торговое соглашение

11.06.2017 10:33 · 0 комментариев

Учитывая политику президента США Дональда Трампа (Donald Trump), Германия и Мексика сближаются друг с другом. Это стало ясно в ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Мехико. Обе страны, входящие в G20, заявили о своей приверженности свободной торговле. Как сказал президент Мексики Энрике Пенья Ньето (Enrique Pena Nieto), Мексика и ЕС должны по возможности завершить пересмотр соглашения о торговле ещё в этом году.

Причиной стали значительные трения между Мексикой и Соединенными Штатами при президенте Трампе, который угрожал прекращением договора о свободной торговле Nafta в Северной Америке и строительством стены на американо-мексиканской границе. Президент США также подверг резкой критике Германию из-за её положительного сальдо торгового баланса.

И Меркель, и Ньето считают большим шансом то, что Соединенные Штаты, Канада и Мексика уже договорились о перезаключении соглашения Nafta. Это было вызвано угрозой президента США Трампа, желающего расторгнуть договор, с тем, чтобы в большей мере принять во внимание интересы США. Меркель в настоящее время настаивает на том, чтобы в ходе переговоров учитывались интересы представляемых в Мексике немецких компаний.

Мексика, где численность населения составляет 130 миллионов человек, является для немецкой экономики важной производственной базой, а также базой для экспорта оттуда в США. В Мексике, стране, которая в 2018 году станет партнером Ганноверской ярмарки, работают 1900 немецких компаний. Оборот немецко-мексиканской торговли составил в 2016 году около 16,2 млрд. евро.

Мексика, торговля, торговое соглашение, экономика