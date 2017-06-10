Домохозяйства выбрасывают огромные количества продуктов

10.06.2017 10:11 · 0 комментариев

Частные домохозяйства в Германии ежегодно выбрасывают 3,5 миллионов тонн продовольствия в отходы. Таким образом, как сообщило федеральное правительство в ответ на запрос парламентской фракции партии Зеленых, на них приходится самая большая доля пищевых отходов, которые можно предотвратить. Отходы в сельском хозяйстве ежегодно составляют 1,7 миллионов тонн, а в пищевой промышленности – 1,5 миллионов тонн.

Свой вклад в отходы, которых можно избежать, вносит также питание вне дома, например, в столовых и кафетериях, – один миллион тонн, и торговля – 351 000 тонн в год. Исследование, которые были проведены в одиннадцати школах, показали, что примерно четверть от общего количества приготовленной еды утилизируется как отходы.

мусор, пищевая промышленность, пищевые отходы, продовольствие