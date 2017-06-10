Сенсационное открытие немецких ученых: современный человек старше, чем считалось

10.06.2017 10:09 · 0 комментариев

Истоки человечества уходят в историю гораздо дальше, чем считалось ранее. В то время, как самые ранние находки современных людей до сих пор датировались возрастом 200 000 лет, международная исследовательская группа под немецким руководством описывает окаменелости из Марокко, которые на 100 000 лет старше.

Костные фрагменты возрастом 300 000 лет помогают пониманию формирования и эволюции гомо сапиенс. Исследователи под руководством Жан-Жака Хаблина (Jean-Jacques Hublin) из Института Макса Планка по эволюционной антропологии (Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie) сообщают об открытии в журнале «Nature».

Эксперты, которые не участвовали в исследовании, говорят о сенсации. До сих пор самыми старыми свидетельствами гомо сапиенс были находки из Омо Кибиш (Omo Kibish), Эфиопия, возраст которых определялся как 195 000 лет. Гомо сапиенс населял Африку, прежде чем мигрировал в Европу.

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