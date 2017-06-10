Меркель посетит Папу

10.06.2017 10:06   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя mk-online.de, YouTube

Видеокадр пользователя mk-online.de, YouTube

Канцлер снова получили личную аудиенцию у Папы. Как сообщило федеральное правительство, Ангела прибудет в на встречу 17.06.2017. Для , которая сама является протестанткой, это уже четвертая .

Кроме того, были также еще несколько встреч более крупного масштаба, последняя – в марте в честь 60-летия подписания Римского договора, вместе с другими главами государств и правительств ЕС.

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