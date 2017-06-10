Меркель посетит Папу
10.06.2017 10:06 · 0 комментариев
Канцлер снова получили личную аудиенцию у Папы. Как сообщило федеральное правительство, Ангела Меркель прибудет в Рим на встречу 17.06.2017. Для Меркель, которая сама является протестанткой, это уже четвертая аудиенция.
Кроме того, были также еще несколько встреч более крупного масштаба, последняя – в марте в честь 60-летия подписания Римского договора, вместе с другими главами государств и правительств ЕС.
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аудиенция, Меркель, Папа Римский, Рим
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