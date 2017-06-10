Меркель посетит Папу

10.06.2017 10:06 · 0 комментариев

Канцлер снова получили личную аудиенцию у Папы. Как сообщило федеральное правительство, Ангела Меркель прибудет в Рим на встречу 17.06.2017. Для Меркель, которая сама является протестанткой, это уже четвертая аудиенция.

Кроме того, были также еще несколько встреч более крупного масштаба, последняя – в марте в честь 60-летия подписания Римского договора, вместе с другими главами государств и правительств ЕС.

аудиенция, Меркель, Папа Римский, Рим