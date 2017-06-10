Цена масла повысилась до рекордно высокого уровня

10.06.2017 10:04 · 0 комментариев

Дешевое масло стало дороже, чем когда-либо. Компании Aldi Nord и Aldi Süd в начале этого месяца подняли цену на сливочное масло немецкого производства в самом нижнем ценовом диапазоне до 1,49 евро за 250-граммовую пачку. Это означает, что дешевое масло всего за один месяц выросло в цене на 20 центов за пачку и теперь стоит на 15,5 процентов больше.

На цены Aldi, как показывает опыт, ориентируются супермаркеты-гиганты. Фермеры надеются после многих лет молочного кризиса на более высокие доходы. По имеющимся данным, цены на масло выросли в течение года почти в два раза: во втором квартале 2016 года средние цены за пачку составляли 75 центов.

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