Более половины жителей Германии не получает отпускных

10.06.2017 10:02 · 0 комментариев

Только 42,6 процентов работников получают отпускные от работодателя. В 2013 году этот показатель составлял 47 процентов. Таковы результаты онлайнового опроса портала lohnspiegel.de, который находится в ведении тарифного архива Института экономических и социальных исследований (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI)) Фонда Ганса Беклера (Hans-Böckler-Stiftung). Однозначно получают пользу работники, имеющие тарифные соглашения со своим работодателем. Среди них 64,4 процента получают отпускные, а из числа работников без тарифных договоров только 36,9 процентов. Юридически права на выплату отпускных не существует.

Кроме того, мужчинам платят отпускные чаще (50,7 процентов), чем женщинам (38,7 процентов). На Западе доля сотрудников с выплатой отпускных выше (49 процентов), чем на Востоке (33,2 процента). На малых предприятиях с численностью сотрудников до 100 человек отпускные платят реже (34,4 процента), чем в крупных компаниях, где более 500 сотрудников (56,6 процентов).

Кроме того, размеры согласованных по тарифному соглашению отпускных очень разные в зависимости от отрасли. От 156 до 2 316 евро отпускных получили в этом году работники со средней зарплатой. Меньше всего денег на отпуск получают работники в сельском хозяйстве, гостиничном и ресторанном бизнесе и угольной промышленности. Самые высокие выплаты в деревообрабатывающей промышленности, переработке пластмасс и в металлургии.

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