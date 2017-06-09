Угроза взрыва бомбы парализовала паромное сообщение между Данией и Германией

09.06.2017 09:50 · 0 комментариев

Из-за угрозы взрыва бомбы на несколько часов было остановлено паромное сообщение по Балтийскому морю между Данией и Германией. Как сказала представитель судоходной компании Scandline, угроза затронула как маршрут Путтгарден-Ретби (Puttgarden-Rødby), так и Росток-Гедзер. Полиция Любека говорит об угрозе на датской стороне, при этом человек, позвонивший с угрозой, конкретный корабль не назвал.

В Путтгардене на Фемарне в гавани находились паромы «Kronprinz Frederick» и «Prinz Richard». Представитель полиции сказал, что оба корабля уже был разгружены, когда поступило сообщение об угрозе взрыва бомбы в Дании. Их обыскали со служебными собаками, натренированными на поиск взрывчатых веществ. Датская полиция говорит, что по соображениям безопасности она эвакуировала паромы в Редеме и Гедсере. Пассажиры покинули паромы.

В Ростоке, в соответствии с данными судоходной компании, оставался паром «Copenhagen». Представитель Scandline заявил, что неизвестно, сколько здесь находилось в то время пассажиров. По данным полиции Любека, паром «Deutschland» был в Ретби, в Дании. Паром «Schleswig-Holstein» находился в море, и его сопровождал прибрежный патрульный катер Фемарна. Было неясно, может ли судно войти в гавань или должно бросить якорь на рейде. Датская полиция говорит, что первый паром во второй половине дня уже вышел из порта.

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