В Заарланде сирийский беженец нанес консультанту смертельное ножевое ранение

09.06.2017 09:47   ·   0 комментариев

© Bits and Splits - Fotolia.com

© Bits and Splits — Fotolia.com

В консультационном центре для беженцев Заарбрюкена (Saarbrücken) из Сирии зарезал консультанта. Как сообщает полиция, между 27-летним мужчиной-беженцем и сотрудником центра возник спор, в ходе которого беженец ударил его ножом. скончался от полученных травм на месте.

27-летний беженец после короткого побега был арестован поблизости от места происшествия. Причина спора остается пока невыясненной. Представитель полиции подтвердил, что произошел спор, который привел к смертельному ранению. Поэтому речь о терроризме не идет.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Anzeige

Присоединяйся!