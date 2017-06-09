В Заарланде сирийский беженец нанес консультанту смертельное ножевое ранение

09.06.2017 09:47 · 0 комментариев

В консультационном центре для беженцев Заарбрюкена (Saarbrücken) беженец из Сирии зарезал консультанта. Как сообщает полиция, между 27-летним мужчиной-беженцем и сотрудником центра возник спор, в ходе которого беженец ударил его ножом. Консультант скончался от полученных травм на месте.

27-летний беженец после короткого побега был арестован поблизости от места происшествия. Причина спора остается пока невыясненной. Представитель полиции подтвердил, что произошел спор, который привел к смертельному ранению. Поэтому речь о терроризме не идет.

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