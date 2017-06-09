Пенсионер оставил семье в наследство «взрывную» сумку

09.06.2017 09:45 · 0 комментариев

В городе Притцвальк (Pritzwalk), федеральная земля Бранденбург, родственники нашли в имуществе 85-летнего мужчины «взрывную» дорожную сумку. Как заявила полиция, семья обнаружила в сумке покойного большое количество дымовых гранат российского производства, а также сигнальное оружие, боеприпасы и пиротехнические средства.

85-летний пенсионер переехал к своим родственникам за несколько дней до смерти, и настоял на том, чтобы взять с собой сумку. О ее содержимом не знал никто в семье, пока родственники не открыли сумку после смерти мужчины. Затем они обратились в полицию.

боеприпасы, наследство, пиротехнические средства